Italia-Albania, nelle prove di Spalletti c’è Barella e… Tanta altra Inter!

Luciano Spalletti continua i test in allenamento: due le formazioni possibili per Italia-Albania. In entrambe compare l’ormai recuperato Nicolò Barella, ma non solo. C’è tanta altra Inter in campo.

RECUPERO – Italia-Albania segnerà il debutto agli Europei del 2024 degli azzurri di Luciano Spalletti. Quella di sabato sera, alle ore 21.00 allo Stadio ‘Westfalenstadion’ di Dortmund, è una sfida che crea grandi aspettative sul cammino europeo della Nazionale Italiana. Gli ultimi giorni non sono stati semplici per gli azzurri che, arrivati da poco in Germania dopo le due amichevoli svolte in Italia, hanno dovuto fare i conti con qualche problemino di troppo. Fortunatamente la situazione sembra essere definitivamente rientrata per i due giocatori dell’Inter, Davide Frattesi e Nicolò Barella. Su quest’ultimo Luciano Spalletti domani dovrà sciogliere gli ultimi dubbi, ma la sua attività in allenamento continua a rassicurare tutti. In Italia-Albania, dunque, la presenza di quest’ultimi non dovrebbe essere messa in discussione, insieme a quella di altri nero-azzurri.

Italia-Albania, due possibili formazioni per Spalletti

SCELTE – Luciano Spalletti nella seduta odierna di allenamento ha svolto una serie di prove di formazione in vista di Italia-Albania. Tra gli azzurri che giocheranno titolari il primo match di Euro2024 non compare Nicolò Fagioli, che stando alle ultime indiscrezioni accusa ancora troppo dolore. Ci sono, invece, i rappresentati italiani dell’Inter, compreso Nicolò Barella. Le alternative di modulo per il CT Spalletti sono due e in entrambe c’è una grossa quota nerazzurra. Di seguito quelle che potrebbero essere i titolari di Italia-Albania, guardando ai movimenti sul campo durante l’ultimo allenamento

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Bastoni; Bellanova, Jorginho, Barella, Dimarco; Frattesi, Chiesa; Scamacca.

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni; Dimarco; Jorginho Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca.