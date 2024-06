Italia-Albania, 4 dell’Inter all’esordio: la probabile formazione − CdS

Italia-Albania, l’attesa è finita. Oggi gli azzurri di Luciano Spalletti scendono in campo per la prima partita di Euro 2024. Quattro dell’Inter titolari.

SI PARTE – L’attesa è finita: stasera alle 21 parte Italia-Albania. A Dortmund, la Nazionale di Luciano Spalletti punta a vincere la partita di esordio, come sempre di straordinaria importanza per il prosieguo del proprio percorso. Il tempo delle parole è finito, ora è tempo di far parlare il campo. Spalletti, a meno di clamorosi scenari, dovrebbe affidarsi a Nicolò Barella a centrocampo. Il giocatore dell’Inter, dopo due settimane di riposo e terapie, è pronto per scendere in campo sin dall’inizio. D’altronde uno come lui è fondamentale: averlo o non averlo in campo fa tutta la differenza di questo mondo. Per il resto, pronti dal 1′ altri tre giocatori dell’Inter.

Italia-Albania, il blocco Inter è presente: le ultime!

IL SISTEMA – Non solo Barella, ma l’Inter sarà rappresentata stasera dal 1′ da altri tre giocatori: Federico Dimarco, Alessandro Bastoni e Davide Frattesi. Interessante la nuova posizione per il difensore classe 1999. Bastoni, infatti, non dovrebbe giocare come braccetto di sinistra, bensì da difensore centrale. Infatti, al suo posto ci sarà Calafiori. Mentre come braccetto di destra pronto Di Lorenzo. Frattesi, dopo la buona prova di domenica scorsa a Empoli con la Bosnia, nuovamente sulla trequarti insieme a Pellegrini. La probabile formazione dell’Italia secondo il Corriere dello Sport:

(3-4-2-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Chiesa, Jorginho, Barella, Dimarco; Frattesi, Pellegrini; Scamacca.