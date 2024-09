Israele-Italia, Spalletti conferma un difensore. La situazione sugli interisti

In casa Italia, dopo la conferenza di Luciano Spalletti, si valutano le condizioni di Davide Frattesi. Per quanto riguarda la difesa, Alessandro Bastoni guiderà il reparto arretrato nella sfida contro Israele.

CERTEZZA – A poche ore dalla seconda sfida di Nations League tra Israele e Italia, in casa Inter si attende con fiducia le scelte di Luciano Spalletti in vista della sfida di domani contro l’Israele. Il ct della Nazionale Italiana, nella conferenza di oggi, ha parlato delle condizioni di Alessandro Bastoni e di Davide Frattesi. Nella sfida di domani alla Bozsik Arena di Budapest, Spalletti ha già dato qualche indicazione che interessa molto ad Appiano Gentile. Uno certo del posto da titolare è AlessandroBastoni che molto probabilmente sarà accompagnato da Alessandro Buongiorno e Giovanni Di Lorenzo.

Inter, attenzione per Frattesi. Si valuta per Israele-Italia

ATTENZIONE – A centrocampo invece c’è qualche dubbio di troppo, con Spalletti che ha parlato di almeno cinque rotazioni rispetto alla formazione scesa in campo contro la Francia. Sicuro di un posto Sandro Tonali che è rientrato nei diktat di Luciano Spalletti e può caricarsi il centrocampo degli azzurri in quest’ultima partita di Nations League contro l’Israele. Discorso diverso invece per Davide Frattesi. Dopo lo stop rimediato contro la Francia, sarà valutato nella giornata di oggi o al massimo nelle prime ore di domani per capire se sarà ancora titolare o guarderà l’inizio dell’Italia almeno dalla panchina. Allo stesso tempo resta vigile anche l’Inter per quanto riguarda le condizioni dell’ex Sassuolo. Solo panchina per Federico Dimarco che riposerà almeno all’inizio.