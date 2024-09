Israele-Italia, la probabile formazione di Spalletti: di nuovo trio nerazzurro? – Sky

Israele-Italia sarà la seconda sfida della Nations League degli azzurri, con la squadra allenata da Luciano Spalletti intenzionata a confermare il successo ottenuto in Francia per 3-1. Ecco le ultime novità da Sky Sport riguardo la possibile presenza dei nerazzurri dal primo minuto.

LA SFIDA – Israele-Italia si giocherà nella serata di oggi, lunedì 9 settembre, allo stadio Bozsik Arena di Budapest. La compagine azzurra fronteggerà la formazione allenata da Alon Hazan per bissare l’impresa registrata in occasione della vittoria ottenuta a Parigi contro la Francia. Il 3-1 contro i transalpini ha suggellato una prestazione convincente sia sul piano del gioco che della concretezza sotto porta, con gli azzurri che sperano possa suggellare l’inizio di un nuovo ciclo con Luciano Spalletti alla guida della Nazionale.

Israele-Italia, la probabile formazione:

LE SCELTE – Secondo quanto riportato da Sky Sport, Spalletti potrebbe confermare non solo Alessandro Bastoni, come riferito dallo stesso ct in conferenza stampa, ma anche gli altri due calciatori dell’Inter Federico Dimarco e Davide Frattesi. L’assenza di Lorenzo Pellegrini, infortunatosi durante l’allenamento con gli azzurri e sicuro di non partire con la Roma per la trasferita di Genova, potrebbe spingere il toscano a riproporre lo stesso centrocampo titolare visto in Francia-Italia.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori, Kean. Allenatore: Luciano Spalletti.