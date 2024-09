Israele-Italia, le formazioni ufficiali: favore all’Inter? La prossima volta!

Alle ore 20.45 è in programma Israele-Italia, gara valevole per il gruppo A2 della Lega A della UEFA Nations League. Luciano Spalletti non si preoccupa di fare un piccolo favore all’Inter e schiera tutti i giocatori nerazzurri dal primo minuto, nonostante i diversi cambi che riguardano anche e soprattutto giocatori della Juventus.

NESSUN FAVORE – Si avvicina Israele-Italia, gara di UEFA Nations League che si giocherà questa sera in campo neutro a Budapest. Dopo la vittoria sulla Francia, gli azzurri sono a caccia di conferme. A tal proposito Luciano Spalletti evita di fare favori all’Inter e schiera il blocco nerazzurro al gran completo, non includendo i giocatori di Simone Inzaghi fra i cambi di formazione dal primo minuto. Differentemente dalla Juventus, con Cambiaso che si accomoderà in panchina. Tra i titolari anche Davide Frattesi, che aveva causato qualche preoccupazione con la sostituzione nell’ultima gara. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Israele-Italia (Nations League, Lega A, Gruppo A2), le formazioni ufficiali

ISRAELE (4-2-3-1): Gerafi; Shiomo, Nachmias, Lavi, Do Peretz; Solmon, Jehezkel; Revivo, Khalaili, Kanichowsky; Abada.

Panchina: Nir on, Keuof, Faingold, Gandelman, Safuri, Baribo, Gloukh, Abu Fani, Turgeman, Azoulay, David, Jaber

Commissario Tecnico: Ran Ben Simon

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Bastoni, Buongiorno, Gatti; Dimarco, Ricci, Tonali, Frattesi, Bellanova; Raspadori, Kean

Panchina: Vicario, Meret, Okoli, Retegui, Pellegrini, Brescianini, Cambiaso, Fagioli, Udogie, Zaccagni, Di Lorenzo.

Commissario Tecnico: Luciano Spalletti.