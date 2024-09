Israele-Italia, un escluso e un’incognita Inter: probabile formazione! – TS

Gli azzurri si preparano a un nuovo match di Nations League: questa sera Israele-Italia. Luciano Spalletti apporta delle modifiche alla formazione, legate anche ai convocati dell’Inter.

CAMBI – Questa sera sarà di nuovo il momento di scendere in campo per il team di Luciano Spalletti. Dopo aver messo KO la Francia di Didier Deschamps, gli azzurri dovranno affrontare Israele, al Josez Buzik Arena di Budapest, per la seconda giornata del girone di Nations League. Il CT dell’Italia, come lui stesso ha dichiarato alla vigilia della sfida, si prepara ad apportare qualche cambio di formazione, anche obbligato a causa dei problemini fisici riscontrati da alcuni calciatori nel corso dell’ultimo match andato in scena al Parco dei Principi di Parigi.

Israele-Italia, la probabile formazione di Spalletti

SCELTE – Stando alle informazioni riportate dall’edizione odierna di TuttoSport, i dubbi di Spalletti per Israele-Italia riguardano soprattutto il centrocampo. I riflettori sono puntati su Davide Frattesi, uscito contro la Francia a causa di un risentimento muscolare. Per il calciatore dell’Inter continueranno le valutazioni anche oggi stesso, nonostante filtri ottimismo sulle sue condizioni. Se il CT della Nazionale italiana dovesse decidere di risparmiarlo, al posto di Frattesi partirebbe dal primo minuto Nicolò Fagioli. Non compare sulla fascia sinistra, invece, l’altro interista Federico Dimarco, autore del gol del pareggio contro la Francia. Presente, però, Alessandro Bastoni, destinato a giocare nel suo ruolo naturale occupato anche nell’Inter. Di seguito il resto della probabile formazione di Spalletti per Israele-Italia delle ore 20.45.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Bastoni; Bellanova, Frattesi, Ricci, Tonali, Udogie; Raspadori; Kean.

Fonte: TuttoSport – ST.S.