Israele-Italia, Dimarco a rischio! Spalletti cambia formazione

Stasera alle 20.45 si giocherà Israele-Italia in UEFA Nations League e può esserci l’esclusione di Dimarco dall’undici titolare. Spalletti sta pensando di cambiare formazione e ci sono diversi nomi in lizza.

LE NOVITÀ – Per Israele-Italia di stasera ci sono due cambi obbligati per Luciano Spalletti rispetto alla grande vittoria di venerdì per 1-3 contro la Francia: Riccardo Calafiori e Lorenzo Pellegrini. Il difensore è tornato all’Arsenal per un trauma contusivo al polpaccio, il centrocampista al massimo andrà in panchina anche lui per un fastidio. Al loro posto Alessandro Buongiorno, che sarà il centrale con Giovanni Di Lorenzo e Alessandro Bastoni braccetti, e Giacomo Raspadori che può agire da seconda punta nel 3-5-2 o da trequartista nel 3-5-1-1. Ma per stasera, in campo neutro alla Bozsik Aréna di Budapest in Ungheria, c’è anche Federico Dimarco che può non partire titolare.

Israele-Italia, Dimarco escluso dall’undici iniziale?

POSSIBILE CAMBIO – Il laterale dell’Inter, autore di un eurogol venerdì sera al Parc des Princes, può non essere confermato in Israele-Italia, in un’ottica di gestione dei vari minutaggi. Al posto di Dimarco, Spalletti sta pensando di inserire Destiny Udogie. La formazione sarà però comunicata ai giocatori solo nelle prossime ore, in concomitanza con la riunione tecnica che precederà la partenza per lo stadio di Budapest. Le prove delle ultime ore hanno visto cambiare anche l’altro esterno, con Raoul Bellanova per Andrea Cambiaso. Confermato invece in blocco il centrocampo, fra cui Davide Frattesi che ha quindi recuperato dal problema fisico di Parigi. Con lui Samuele Ricci e Sandro Tonali. Di punta, Moise Kean va verso la sostituzione di Mateo Retegui che comunque sarà a disposizione in panchina.

La probabile formazione di Spalletti per stasera

L’UNDICI – Questa la probabile formazione di Spalletti per Israele-Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Bellanova, Frattesi, Ricci, Tonali, Udogie; Kean, Raspadori.