Israele-Italia, Calafiori ‘inguaia’ Bastoni? La scelta sui 3 dell’Inter – CdS

Domani sera Israele-Italia, seconda partita di Nations League per gli azzurri. Spalletti potrebbe cambiare qualcosa. Occhio alla situazione legata a Bastoni e agli altri due dell’Inter.

LA SITUAZIONE – Dopo aver conquistato la Bastiglia, per l’Italia ora c’è la tappa Budapest. Qui domani sera, la Nazionale di Luciano Spalletti giocherà contro Israele, che all’esordio ha perso contro il Belgio con lo stesso risultato che gli azzurri hanno dato alla Francia: ossia 3-1. In vista del match, valido per la seconda giornata di Nations League, il CT Spalletti dovrebbe cambiare qualcosa dando spazio al resto della squadra che non ha giocato contro i transalpini. Occhio ad Alessandro Bastoni. Il CT aveva “promesso” all’Inter di impiegarlo solo per una partita (quella contro la Francia), ma viste le condizioni fisiche precarie di Riccardo Calafiori, il difensore nerazzurro potrebbe essere nuovamente arruolato dall’inizio.

Israele-Italia, i possibili cambi di Spalletti e la scelta sugli altri dell’Inter

ULTIME – Quanto agli altri due dell’Inter, ossia Federico Dimarco e Davide Frattesi, potrebbero partire dalla panchina. Infatti, riferisce il Corriere dello Sport, ai lati Spalletti può inserire Bellanova a destra per Cambiaso e Udogie a sinistra proprio per Dimarco. In mezzo al campo, verso la riconferma Ricci e Tonali, mentre scalpita Fagioli che si gioca un posto quindi con Frattesi. In avanti, Kean con Raspadori. Quest’ultimo farà staffetta a gara in corso con il laziale Zaccagni.

Fonte: Corriere dello Sport – f.p