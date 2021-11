Irlanda del Nord-Italia, le formazioni ufficiali: Barella irrinunciabile

Irlanda del Nord-Italia si gioca al National Football Stadium at Windsor Park di Belfast alle 20.45: sfida valevole per le qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022. Nicolò Barella sarà presente dal primo minuto, niente riposo per lui.

MONDIALE IN PALIO – Alle ore 20.45 andrà in scena Irlanda del Nord-Italia, una sfida importantissima non solo da vincere ma anche per il risultato finale. Sarà infatti – con ogni probabilità – la differenza reti a decidere chi tra gli azzurri e la Svizzera (in campo contro la Bulgaria) potrà staccare il pass Mondiale senza passare dai playoff.

IRLANDA DEL NORD-ITALIA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Irlanda del Nord: Peacock-Farrell; Cathcart, Flanagan, Evans, Lewis; Davis; Dallas, McCann, Saville, Whyte; Magennis.

A disposizione: Hazard, Southwood, Bradley, McGinn, Washington, Taylor, Ferguson, Evans, Jones, Galbraith, Brown.

Commissario tecnico: I. Baraclough

Italia: Donnarumma; Emerson, Acerbi, Bonucci, Di Lorenzo; Barella, Jorginho, Tonali; Chiesa, Insigne, Berardi.

A disposizione: Meret, Cragno, Zappacosta, Ferrari, Locatelli, Scamacca, Belotti, Pessina, Cristante, Bernardeschi, Raspadori, Mancini.

Commissario tecnico: R. Mancini