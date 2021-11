Irlanda del Nord-Italia, due cambi in difesa. Barella inamovibile – SM

L’Italia scenderà in campo contro l’Irlanda del Nord questa sera nel match decisivo per la qualificazione a Qatar 2022. Due cambi in difesa. Barella a centrocampo. Le ultime da SportMediaset

IN CAMPO – Irlanda del Nord-Italia, è in programma questa sera alle 20:45,. La sfida sarà decisiva per le sorti degli azzurri, che dovranno vincere e guardare con attenzione a quanto accade in Svizzera-Bulgaria. Per la sfida il CT Mancini dovrebbe varare il solito 4-3-3: davanti a Donnarumma ci saranno Bonucci e Mancini, che dovrebbe prendere il posto di Acerbi, uno fra Zappacosta e Di Lorenzo a destra ed Emerson a sinistra. A centrocampo nessun riposo per Barella, che agirà con Jorginho e Tonali. In attacco, probabile impiego di Insigne da “falso 9” con Chiesa e Berardi a supporto