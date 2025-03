Iran, vittoria senza Taremi: riposo totale per l’attaccante dell’Inter

L’Iran conquista una vittoria importante nelle qualificazioni al Mondiale 2026, superando per 2-0 gli Emirati Arabi Uniti nella sfida giocata a Tehran. Panchina durante tutto il match per l’attaccante dell’Inter, Mehdi Taremi.

PARTITA FINITA – L’Iran vince 2-0 contro gli Emirati Arabi e lo fa senza Mehdi Taremi in campo. Decisive le reti di Sardar Azmoun e Mohammad Mohebi, che hanno regalato tre punti preziosi alla squadra di Amir Ghalenoei. A sorprendere, appunto, è stata l’assenza di Mehdi Taremi: l’attaccante dell’Inter, solitamente titolare e protagonista con la maglia della sua Nazionale, è rimasto in panchina per tutta la durata del match, senza mai fare il suo ingresso in campo. Una scelta inattesa quella del ct iraniano, considerando il peso specifico di Taremi nel reparto offensivo della squadra. Reduce da una stagione in cui ha dovuto gestire qualche problema fisico e una continuità mai trovata a Milano, dal punto di vista realizzativo e, probabilmente anche fisico.

Taremi completamente a riposo

SOLO PANCHINA – Per Taremi, dunque, una serata di stop totale, utile sicuramente a Simone Inzaghi che durante questa sosta dovrà capire come gestire gli infortuni di Marcus Thuram e Lautaro Martinez. L’attaccante nerazzurro, che in estate si unirà all’Inter a parametro zero, punta ora a ritagliarsi uno spazio da protagonista nelle prossime partite con l’obiettivo di contribuire alla qualificazione della sua squadra al Mondiale 2026. Il successo sugli Emirati Arabi permette all’Iran di consolidare la propria posizione nel girone.