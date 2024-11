L’Iran rischia contro la Corea del Nord: Taremi protagonista nel bene e nel male!

L’Iran vince contro la Corea del Nord con il punteggio di 3-2. Tre assist in 45 minuti, ma anche un’autorete, per il nerazzurro Mehdi Taremi nella quarta gara del girone per la qualificazione ai Mondiali del 2026.

VITTORIA SOFFERTA – La sfida tra Iran e Corea del Nord ha il sapore del “testacoda”, trattandosi dell’incontro tra la prima e l’ultima squadra in classifica nella terza fase per la qualificazione ai Mondiali. Nel primo tempo vi è solo una squadra in campo, quella in cui milita il calciatore dell’Inter Mehdi Taremi. Proprio il nerazzurro si rende protagonista di tre assist in 45 minuti, dimostrando la sua abilità in fase di assistenza. Il primo gol arriva al 29′ grazie a Mehdi Gayedi, la seconda al 41′ con Mohammad Mahebi e il 3-0 al 45′ nuovamente con Mahebi. La partita sembra in cassaforte per la squadra iraniana, così diretta al quarto successo consecutivo nella fase di qualificazione ai Mondiali del 2026. Ma il discorso cambia in maniera radicale quando, al 51′, il calciatore dell’Iran Shoja Khalilzadeh si fa espellere per una giocata pericolosa. Da quel momento in poi, il match cambia a favore della Corea del Nord. La squadra asiatica, rinvigorita dal vantaggio numerico, trova subito la rete dell’1-3 grazie a un’autorete sfortunata di Taremi al 56′. Dopo soli tre minuti, al 59′, la squadra allenata da Sin Yong-Nam accorcia ulteriormente le distanze con la rete di Yu-Song-Kim. L’Iran ha poi la possibilità di tornare sul doppio vantaggio, al 67′, grazie a un calcio di rigore dubbio. Sul dischetto si presenta Taremi, il cui tiro centrale viene respinto da Kang Ju-Hyok. La Corea Del Nord va all’arrembaggio alla ricerca di una clamorosa rimonta, ma la difesa iraniana regge bene. L’Iran è primo in solitaria, in attesa dell’Uzbekistan, che sfiderà il Qatar nel pomeriggio.

Corea del Nord-Iran 2-3: il tabellino

29′ Gayedi (I), 41′ Mahebi (I), 45′ Mahebi (I), 56′ AU Taremi (C), 59′ Song-Kim (C).