Inzaghi in ansia per Dzeko. Contro la Finlandia però non dovrebbe giocare – TS

Inzaghi è in ansia per i nazionali, soprattutto per quei giocatori usciti malconci da derby con il Milan, come Edin Dzeko. Il tecnico dovrà pazientare fino a venerdì quando è previsto il primo, vero, allenamento con la squadra al completo.

IN ANSIA – Inzaghi osserva con attenzione la situazione legata ai nazionali, in particolare quella legata a Edin Dzeko, uscito malconcio dopo il derby. Il calciatore, infortunatosi contro il Milan, anche ieri ha fatto terapia e per questo motivo ci sarebbe da stupirsi di vederlo in campo domani contro la Finlandia. Altro indizio che conforta questa tesi è dato dalla scelta da parte di Ivaylo Petev, ct della Bosnia, di convocare un altro attaccante, ovvero Kenan Kodro. Martedì, poi, la Bosnia sarà impegnata in un’altra sfida decisiva contro l’Ucraina, e anche in quel caso Inzaghi sarà costretto a fare gli scongiuri per il suo centravanti.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino