Inter Women, Kathellen Sousa subentra nel Brasile: arriva la chiamata

Kathellen Sousa Inter Women

Kathellen Sousa, difensore di Inter Women, entra all’ultimo nei convocati del Brasile femminile per il torneo She Believes. La calciatrice nerazzurra riceve la chiamata dopo che una sua compagna ha dovuto dare forfait. Dopo la sfida con la Fiorentina partirà per la Florida.



CONVOCAZIONE IN EXTREMIS – Kathellen Sousa si aggiunge al già nutrito elenco di calciatrici di Inter Women convocate dalle rispettive nazionali. Il Brasile ha annunciato la chiamata della giocatrice classe ’96 perché Fabiana è risultata positiva al Coronavirus. Parteciperà al torneo She Believes, in programma negli Stati Uniti: debutto giovedì prossimo contro l’Argentina, poi il 21 febbraio contro i padroni di casa e infine il 24 col Canada. Tutte le partite si giocheranno all’Exploria Stadium di Orlando, in Florida. Nel frattempo, prima di partire per l’America, Kathellen Sousa sarà impegnata domenica (ore 14.30) al Franchi contro la Fiorentina nel ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile.