Inter Women, Dragoni e Toffano convocate dall’Italia under 17

L’Inter ha pareggiato 1-1 contro il Torino e attende la Fiorentina. Intanto il club nerazzurro, tramite un comunicato ufficiale, annuncia che due nerazzurre, Giulia Dragoni e Beatrice Toffano sono state convocate dall’Italia Under 17.

IMPEGNI – L’Inter attende la Fiorentina sabato alle 18. Intanto, il club nerazzurro, sul proprio sito ufficiale annuncia come due giocatrici dell’Inter Women siano state convocate per gli impegni dell’Italia under 17 nelle qualificazioni all’Europeo U17. «Il Tecnico Federale Nazarena Grilli ha convocato Giulia Dragoni e Beatrice Toffano per le qualificazioni all’Europeo U17. Le nerazzurre saranno impegnate con l’Italia dal 13 al 23 marzo in Portogallo».