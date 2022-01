Inter, stanotte i sudamericani in campo con una speranza di rientro per due

Stanotte giocheranno (presumibilmente titolari) i tre giocatori dell’Inter convocati dalle rispettive nazionali in Sud America. Per due di loro c’è la speranza di un rientro anticipato.

IN CAMPO! – L’Inter da stanotte vedrà giocare i suoi tre sudamericani in nazionale. A mezzanotte comincia Matias Vecino in Paraguay-Uruguay ad Asuncion, all’1.15 ora italiana Alexis Sanchez riceve Lautaro Martinez in Cile-Argentina. In linea molto teorica dovrebbero giocare anche martedì sera/notte, nella seconda partita di questo turno (la terzultima del girone di qualificazione ai Mondiali). C’è però una speranza, per l’Inter, di riaverne fino a due prima in vista del derby col Milan. Lautaro Martinez e Vecino sono entrambi diffidati: con un cartellino giallo salterebbero la partita successiva. E per l’Inter, inevitabilmente, l’augurio è che il cartellino giallo arrivi per entrambi (soprattutto il Toro) in modo da guadagnare qualche giorno in più di lavoro in gruppo ad Appiano.