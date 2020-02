No title

Inter Primavera, sei giocatori convocati dalle nazionali: nomi e partite

L’Inter Primavera giocherà sabato alle ore 13 a Sesto San Giovanni contro il Napoli. Nel frattempo, durante il mese di febbraio, sei giocatori hanno ricevuto la chiamata delle rispettive nazionali. Ecco di chi si tratta e quando sarà impegnato.

INTER PRIMAVERA IN NAZIONALE – “I calciatori nerazzurri Michael Ntube e Lorenzo Pirola sono convocati dall’Italia Under-19 per l’amichevole che gli Azzurri disputeranno contro la Svizzera il 12 febbraio (Stadio Rigamonti Ceppi di Lecco, ore 14). I calciatori nerazzurri Nicholas Bonfanti, Riccardo Boscolo Chio e Christian Dimarco sono convocati dall’Italia Under-18 per la partita che gli Azzurri disputeranno a Clairefontaine contro la Francia (12 febbraio, ore 11.00). Il portiere nerazzurro Filip Stankovic è convocato dalla Serbia Under-19 dal 23 al 28 febbraio 2020″.

Fonte: Inter.it