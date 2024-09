L’Inter plaude ai suoi nazionali: rendimento ottimale che certifica una realtà

L’Inter ha celebrato i suoi nazionali per il rendimento mostrato in occasione della pausa per le Nazionali. Quanto visto nell’ultima settimana dimostra una realtà chiara.

LA SITUAZIONE – L’Inter si è complimentata con i suoi calciatori impegnati nell’ultima sosta per le Nazionali. Con un’apposita nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il club nerazzurro ha così fatto riferimento al rendimento dei meneghini con le proprie Nazionali, a cominciare dagli azzurri: «Si è chiusa definitivamente la prima finestra dedicata agli impegni delle Nazionali della stagione 2024/25. Durante la sosta del campionato sono scesi in campo 11 giocatori nerazzurri con le rispettive selezioni tra UEFA Nations League e Qualificazioni ai Mondiali 2026. In totale i calciatori dell’Inter hanno collezionato 1566′ di gioco con 5 gol segnati e un assist fornito.

Sono tre i giocatori impiegati da Luciano Spalletti nelle partite dell’Italia contro Francia e Israele in Nations League. Davide Frattesi è stato il grande protagonista: il centrocampista è andato a segno in entrambe le sfide disputando in totale 152′. La rete di Frattesi contro Israele è arrivata su un cross perfetto di Federico Dimarco: oltre all’assist per il compagno Dimarco è andato a segno nel match giocato e vinto dall’Italia a Parigi contro la Francia. Complessivamente l’esterno ha giocato 152′; bottino pieno per Alessandro Bastoni, in campo per 180′ nelle due sfide vinte dagli Azzurri».

Altri nerazzurri impiegati con le Nazionali: Inter entusiasta!

IL RENDIMENTO – L’Inter prosegue così:

«Vittoria con l’Ucraina e sconfitta con la Georgia: così l’Albania di Kristjan Asllani ha inaugurato il suo percorso nella Lega B della Nations League. Il centrocampista nerazzurro ha disputato per intero i due match della sua Nazionale, che si trova al secondo posto del Gruppo 1 alle spalle della Georgia a punteggio pieno.

Nelle Qualificazioni al Mondiale 2026 in Sudamerica l’Argentina ha collezionato 3 punti in due partite, con una vittoria e una sconfitta. Lautaro Martinez è sceso in campo da titolare in entrambi i match dell’Albiceleste contro Cile e Colombia disputando in totale 169′.

L’Austria di Marko Arnautovic inizia il suo cammino in Nations League con un pareggio in casa della Slovenia e una sconfitta contro la Norvegia a Oslo. L’attaccante nerazzurro, schierato titolare nella prima delle due sfide, ha giocato in totale 94′.

Tre punti in due partite per la Francia di Marcus Thuram, sconfitta all’esordio in Nations League dall’Italia e vincente contro il Belgio nella seconda gara di questa finestra internazionale. Il numero 9 nerazzurro è sceso in campo da titolare nel successo contro i Diavoli Rossi: considerando entrambi i match Tikus ha disputato 80′ complessivamente.

Doppio successo per l’Iran di Mehdi Taremi nelle prime due sfide della terza fase di Qualificazione ai Mondiali 2026 per l’Asia. L’attaccante nerazzurro ha segnato la rete decisiva nella partita contro il Kirghizistan, match in cui ha capitanato la sua Nazionale. In totale Mehdi ha disputato 188′, venendo sostituito solamente nel recupero della gara contro gli Emirati Arabi.

Quattro punti per l’Olanda di Denzel Dumfries nel Gruppo 3 della Lega A di Nations League. L’esterno nerazzurro, in campo per 66′ nella vittoria contro la Bosnia-Erzegovina, è risultato decisivo nel pareggio contro la Germania: Dumfries ha realizzato il gol che ha fissato definitivamente il risultato sul 2-2.

Una vittoria e una sconfitta per la Polonia di Piotr Zielinski: il centrocampista, titolare in entrambe le partite, è rimasto in campo per 82′ nel successo in casa della Scozia, arrivato all’ultimo respiro. Zielinski ha poi collezionato altri 62′ in campo nel match perso a Osijek contro la Croazia.

Due presenze anche per Hakan Calhanoglu con la sua Turchia: la Nazionale del CT Vincenzo Montella chiude imbattuta questa finestra internazionale, con un pareggio in casa del Galles e una vittoria a Izmir contro l’Islanda. Calhanoglu ha giocato da titolare solo la seconda sfida: in totale il capitano della Turchia ha giocato 71′ complessivi nelle due partite».