Inter, a novembre ‘meno’ problemi coi sudamericani: niente rientro tardivo

La CONMEBOL ha appena ufficializzato il calendario delle prossime partite delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali di Qatar 2022, in programma a novembre. Per l’Inter la notizia è buona, perché gli impegni termineranno fra martedì e mercoledì, ossia quarantotto ore prima rispetto all’ultima sosta. Ci saranno quindi quasi cinque giorni per riaverli al meglio in vista del Napoli (domenica 21 novembre ore 18).

QUALIFICAZIONI SUDAMERICANE – CALENDARIO NOVEMBRE

13ª GIORNATA

Ecuador-Venezuela giovedì 11 novembre ore 23.00

Paraguay-Cile venerdì 12 novembre ore 01.00 (Alexis Sanchez, Arturo Vidal)

Uruguay-Argentina venerdì 12 novembre ore 01.00 (Joaquin Correa, Lautaro Martinez, Matias Vecino)

Brasile-Colombia venerdì 12 novembre ore 02.30

Perù-Bolivia venerdì 12 novembre ore 04.00

14ª GIORNATA

Bolivia-Uruguay martedì 16 novembre ore 22.00 (Matias Vecino)

Colombia-Paraguay mercoledì 17 novembre ore 01.00

Venezuela-Perù mercoledì 17 novembre ore 01.00

Argentina-Brasile mercoledì 17 novembre ore 01.30 (Joaquin Correa, Lautaro Martinez)

Cile-Ecuador mercoledì 17 novembre ore 02.15 (Alexis Sanchez, Arturo Vidal)

I giocatori dell’Inter segnalati fra parentesi sono quelli convocati nell’ultima sosta, le liste devono essere ancora comunicate. Gli orari delle partite sono da intendersi come quelli italiani.