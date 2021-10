Inter, la notte sudamericana porta un doppio impegno: 4 su 5 titolari?

Stanotte sarà di nuovo con orari piuttosto lunghi per quanto riguarda gli impegni dei sudamericani dell’Inter in nazionale. Sono due le partite da monitorare con attenzione.

DOPPIO IMPEGNO – Dopo Nicolò Barella in gol con l’Italia in UEFA Nations League (vedi articolo) la domenica dei nazionali dell’Inter non è certo finita. Stanotte, quando in Italia sarà già lunedì ma in Sud America ancora domenica, spazio alle qualificazioni ai Mondiali per il girone CONMEBOL. Con due partite da seguire: Argentina-Uruguay all’1.30, Cile-Paraguay alle 2 (orari italiani). Possibili quattro titolari su cinque, con quello “escluso” chiamato a gara in corso.

LE ULTIME DAL SUD AMERICA – Lautaro Martinez ha recuperato dall’infortunio e dovrebbe essere titolare, questo è quello che arriva da Buenos Aires. Fra un paio d’ore usciranno le formazioni ufficiali, che non dovrebbero lasciare dubbi su Matias Vecino. Entrambi sono diffidati: in caso di ammonizione salterebbero la terza partita, giovedì notte, e potrebbero tornare in anticipo in vista di Lazio-Inter (vedi articolo). Col Toro titolare l’altro argentino dell’Inter, Joaquin Correa, scalerebbe in panchina. Certa invece la presenza di Alexis Sanchez e Arturo Vidal nel Cile, costretto a vincere per tenere vive le speranze di qualificazione, col centrocampista al rientro dopo una squalifica.