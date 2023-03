Inter in nazionale, tutti i minuti dei 13 +3: gol solo Lukaku, poi infortuni

Si è (finalmente…) conclusa la sosta per le nazionali, che per l’Inter ha significato soprattutto l’infortunio di Calhanoglu (vedi articolo). Dei quindici convocati l’unico in gol è Lukaku.

INTER IN NAZIONALE – PARTITE MARZO 2023

FRANCESCO ACERBI – Italia-Inghilterra 1-2 (Qualificazioni Europei, giovedì 23 marzo) 90 minuti; Malta-Italia 0-2 (Qualificazioni Europei, domenica 26 marzo) 0 minuti. Totale: 90 minuti a seguito di 1 partita

NICOLÒ BARELLA – Italia-Inghilterra 1-2 (Qualificazioni Europei, giovedì 23 marzo) 62 minuti. Totale: 62 minuti a seguito di 1 partita

MATTEO DARMIAN – Italia-Inghilterra 1-2 (Qualificazioni Europei, giovedì 23 marzo) 0 minuti; Malta-Italia 0-2 (Qualificazioni Europei, domenica 26 marzo) 45 minuti. Totale: 45 minuti a seguito di 1 partita

KRISTJAN ASLLANI – Polonia-Albania 1-0 (Qualificazioni Europei, lunedì 27 marzo) 76 minuti. Totale 76 minuti a seguito di 1 partita

VALENTIN CARBONI – Argentina-Panama 2-0 (amichevole, venerdì 24 marzo) 0 minuti; Argentina-Curaçao 7-0 (amichevole, mercoledì 29 marzo) 0 minuti. Totale: 0 minuti

LAUTARO MARTINEZ – Argentina-Panama 2-0 (amichevole, venerdì 24 marzo) 45 minuti; Argentina-Curaçao 7-0 (amichevole, mercoledì 29 marzo) 67 minuti. Totale: 112 minuti a seguito di 2 partite

ROMELU LUKAKU – Svezia-Belgio 0-3 (Qualificazioni Europei, venerdì 24 marzo) 85 minuti e 3 gol; Germania-Belgio (amichevole, martedì 28 marzo) 68 minuti e 1 gol. Totale: 153 minuti e 4 gol a seguito di 2 partite

EDIN DZEKO – Bosnia-Islanda 3-0 (Qualificazioni Europei, giovedì 23 marzo) 0 minuti; Slovacchia-Bosnia 2-0 (Qualificazioni Europei, domenica 26 marzo) 27 minuti. Totale: 27 minuti a seguito di 1 presenza

MARCELO BROZOVIC – Croazia-Galles 1-1 (Qualificazioni Europei, sabato 25 marzo) 90 minuti; Turchia-Croazia 0-2 (Qualificazioni Europei, martedì 28 marzo) 90 minuti. Totale: 180 minuti a seguito di 2 partite

STEFAN DE VRIJ – Francia-Olanda 4-0 (Qualificazioni Europei, venerdì 24 marzo) 0 minuti. Totale: 0 minuti

DENZEL DUMFRIES – Olanda-Gibilterra 3-0 (Qualificazioni Europei, lunedì 27 marzo) 90 minuti. Totale: 90 minuti a seguito di 1 presenza

HAKAN CALHANOGLU – Armenia-Turchia 1-2 (Qualificazioni Europei, sabato 25 marzo) 90 minuti; Turchia-Croazia 0-2 (Qualificazioni Europei, martedì 28 marzo) 38 minuti. Totale: 128 minuti a seguito di 2 partite

RAOUL BELLANOVA – Serbia-Italia Under-21 0-2 (amichevole, venerdì 24 marzo) 0 minuti; Italia-Ucraina Under-21 3-1 (amichevole, lunedì 27 marzo) 75 minuti. Totale: 75 minuti a seguito di 1 presenza

Dei giocatori dell’Inter convocati in nazionale Nicolò Barella ha lasciato il ritiro dell’Italia dopo la partita contro l’Inghilterra (infortunio); Stefan de Vrij ha lasciato il ritiro dell’Olanda dopo la partita contro la Francia (paternità); Hakan Calhanoglu ha riportato un infortunio in Turchia-Croazia. Utilizzati anche Alessandro Fontanarosa e Mattia Zanotti (Italia Under-20) così come il Primavera Nikola Iliev (Bulgaria).