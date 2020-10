Inter in nazionale: stanotte Sanchez in gol, oggi...

Inter in nazionale: stanotte Sanchez in gol, oggi in campo in due

Achraf Hakimi Inter-Pisa

Notte con gol per l’Inter in nazionale: Sanchez ha timbrato il cartellino in Uruguay-Cile, ma ha perso al 93′ (vedi articolo). Sono due i nerazzurri che saranno in campo nella giornata di oggi: con l’Italia Under-21 resta solo Pinamonti, dopo che Bastoni è risultato positivo al Coronavirus, poi c’è Hakimi.

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI VENERDÌ 9 OTTOBRE 2020

ANDREA PINAMONTI – Islanda-Italia (Qualificazioni Europei Under-21, Gruppo 1) venerdì 9 ottobre ore 17.30 a Reykjavik, Islanda

ACHRAF HAKIMI – Marocco-Senegal (amichevole) venerdì 9 ottobre ore 20 a Rabat, Marocco

