Inter in… Nazionale: la sosta spoglia Appiano Gentile. Inzaghi ne perde 15!

La sosta per le Nazionali ha praticamente svuotato Appiano Gentile. L’Inter ha concesso alle selezioni ben 15 giocatori. Da Lautaro Martinez a Bellanova, tutti i giocatori andati via

INTER SVUOTATA − È un’Inter praticamente spogliata quella dei prossimi giorni ad Appiano Gentile. Simone Inzaghi perde ben 15 giocatori, partiti tutti per le Nazionali. Alcuni di questi saranno impegnati per le gare di Nations League (i nazionali europei), gli altri invece per delle amichevoli pre Mondiale. Ecco la lista completa con tutti i giocatori e i rispettivi impegni.

I GIOCATORI DELL’INTER CONVOCATI IN NAZIONALE

Francesco Acerbi, Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco (Italia) Italia-Inghilterra, 23.09.2022 – UEFA Nations League | Milano Ungheria-Italia, 26.09.2022 – UEFA Nations League | Budapest.

Kristjan Asllani (Albania) Israele-Albania, 24.09.2022 – UEFA Nations League | Tel Aviv Albania-Islanda, 27.09.2022 – UEFA Nations League | Tirana.

Lautaro Martínez, Joaquín Correa (Argentina) Honduras-Argentina, 23.09.2022 – Amichevole | Miami (USA) Jamaica-Argentina, 27.09.2022 – Amichevole | New York (USA.

Edin Džeko (Bosnia ed Erzegovina) Bosnia ed Erzegovina-Montenegro, 23.09.2022 – UEFA Nations League | Zenica Romania-Bosnia ed Erzegovina, 26.09.2022 – UEFA Nations League | Bucarest.

André Onana (Camerun) Uzbekistan-Camerun, 23.09.2022 – Amichevole | Goyang (Corea del Sud) Corea del Sud-Camerun, 27.09.2022 – Amichevole | Seoul (Corea del Sud).

Marcelo Brozović (Croazia) Croazia-Danimarca, 22.09.2022 – UEFA Nations League | Zagabria Austria-Croazia, 25.09.2022 – UEFA Nations League | Vienna.

Robin Gosens (Germania) Germania-Ungheria, 23.09.2022 – UEFA Nations League | Lipsia Inghilterra-Germania, 26.09.2022 – UEFA Nations League | Londra.

Stefan de Vrij, Denzel Dumfries (Olanda) Polonia-Olanda, 22.09.2022 – UEFA Nations League | Varsavia Olanda-Belgio, 25.09.2022 – UEFA Nations League | Amsterdam.

Milan Škriniar (Slovacchia) Slovacchia-Azerbaigian, 22.09.2022 – UEFA Nations League | Trnava Slovacchia-Bielorussia, 25.09.2022 – UEFA Nations League | Backa Topola (Serbia).

Raoul Bellanova (Italia Under 21) Italia U21-Inghilterra U21, 22.09.2022 – Amichevole | Pescara Italia U21-Giappone U21, 26.09.2022 – Amichevole | Castel di Sangro.