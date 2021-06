Inter in nazionale: Skriniar ultimo debutto agli Europei. Poi due contro

La lista dei giocatori dell’Inter convocati in nazionale vede non solo l’ultimo debutto agli Europei (vedi articolo), quello di Skriniar, ma anche i primi due nella Copa América partita stanotte. Sarà Lautaro Martinez contro Sanchez (Vidal c’è ma non a disposizione) in Argentina-Cile.

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI LUNEDÌ 14 GIUGNO 2021

MILAN SKRINIAR – Polonia-Slovacchia (Europei – 1ª giornata Gruppo E) ore 18 a San Pietroburgo, Russia

LAUTARO MARTINEZ, ALEXIS SANCHEZ – Argentina-Cile (Copa América – 1ª giornata Gruppo B) ore 23 a Rio de Janeiro, Brasile