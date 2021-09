Inter in nazionale: 7 in campo, de Vrij e Dumfries certi. Dzeko amichevole

Metà dei quattordici giocatori dell’Inter convocati in nazionale giocherà oggi. Per de Vrij e Dumfries la titolarità è sicura, visto che l’ha anticipato ieri il commissario tecnico dell’Olanda van Gaal (vedi articolo). Amichevole per Dzeko.

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI SABATO 4 SETTEMBRE 2021

MARCELO BROZOVIC, IVAN PERISIC, MILAN SKRINIAR – Slovacchia-Croazia (Qualificazioni Mondiali 2022 – 5ª giornata Gruppo H) ore 20.45 a Bratislava, Slovacchia

HAKAN CALHANOGLU – Gibilterra-Turchia (Qualificazioni Mondiali 2022 – 5ª giornata Gruppo G) ore 20.45 a Gibilterra

STEFAN DE VRIJ, DENZEL DUMFRIES – Olanda-Montenegro (Qualificazioni Mondiali 2022 – 5ª giornata Gruppo G) settembre ore 20.45 a Eindhoven, Olanda

EDIN DZEKO – Bosnia-Kuwait (amichevole) sabato 4 settembre ore 20.45 a Zenica, Bosnia