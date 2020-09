Inter in nazionale: oggi sei in campo, cinque...

Inter in nazionale: oggi sei in campo, cinque solo nell’Italia. Quanti titolari?

Roberto Mancini Italia

L’Inter ieri ha visto scendere a quattordici i giocatori in nazionale, a seguito dell’infortunio di de Vrij (vedi articolo). Il difensore oggi avrebbe dovuto giocare con l’Olanda, ma non è più a disposizione: resta comunque folto il gruppo di nerazzurri, con cinque nell’Italia (Barella favorito come titolare) più Skriniar.

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI VENERDÌ 4 SETTEMBRE 2020



NICOLÒ BARELLA, ALESSANDRO BASTONI, DANILO D’AMBROSIO, ROBERTO GAGLIARDINI, STEFANO SENSI – Italia-Bosnia (UEFA Nations League – 1ª giornata Gruppo 1 Lega A) ore 20.45 a Firenze

MILAN SKRINIAR – Slovacchia-Repubblica Ceca (UEFA Nations League – 1ª giornata Gruppo 2 Lega B) ore 20.45 a Bratislava