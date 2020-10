Inter in nazionale: si riprende con Polonia-Italia e...

Inter in nazionale: si riprende con Polonia-Italia e altri sei

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

L’Inter riprende ad avere giocatori impegnati in nazionale. Dopo un sabato di “pausa”, senza partite da seguire, oggi si riprende a pieno regime. Spicca il trio in Polonia-Italia di UEFA Nations League, ma scendono in campo anche altri sei nerazzurri di cui quattro già alle ore 18.

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI DOMENICA 11 OTTOBRE 2020

MARCELO BROZOVIC, IVAN PERISIC – Croazia-Svezia (UEFA Nations League – 3ª giornata Gruppo 3 Lega A) domenica 11 ottobre ore 18 a Zagabria, Croazia

STEFAN DE VRIJ – Bosnia-Olanda (UEFA Nations League – 3ª giornata Gruppo 1 Lega A) domenica 11 ottobre ore 18 a Zenica, Bosnia

ROMELU LUKAKU – Inghilterra-Belgio (UEFA Nations League – 3ª giornata Gruppo 2 Lega A) domenica 11 ottobre ore 18 a Londra, Inghilterra

NICOLÒ BARELLA, DANILO D’AMBROSIO, STEFANO SENSI – Polonia-Italia (UEFA Nations League – 3ª giornata Gruppo 1 Lega A) domenica 11 ottobre ore 20.45 a Gdansk, Polonia

CHRISTIAN ERIKSEN – Islanda-Danimarca (UEFA Nations League – 3ª giornata Gruppo 2 Lega A) domenica 11 ottobre ore 20.45 a Reykjavik, Islanda

ALEKSANDAR KOLAROV – Serbia-Ungheria (UEFA Nations League – 3ª giornata Gruppo 3 Lega B) domenica 11 ottobre ore 20.45 a Belgrado, Serbia

