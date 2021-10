Inter in nazionale, i numeri dei 10 europei: in 7 spremuti, manco 1′ di riposo!

Per l’Inter la sosta per le nazionali non si è ancora conclusa, visto che domani notte giocheranno i sudamericani. Nel frattempo però, dai numeri dei dieci europei, si nota come ben sette siano stati spremuti giocando ogni singolo minuto.

INTER IN NAZIONALE – PARTITE OTTOBRE 2021

NICOLÒ BARELLA – Italia-Spagna 1-2 (UEFA Nations League – mercoledì 6 ottobre a Milano) 72 minuti; Italia-Belgio 2-1 (UEFA Nations League – domenica 10 ottobre a Torino) 70 minuti e 1 gol. Totale: 142 minuti e 1 gol a seguito di 2 presenze

ALESSANDRO BASTONI – Italia-Spagna 1-2 (UEFA Nations League – mercoledì 6 ottobre a Milano) 90 minuti; Italia-Belgio 2-1 (UEFA Nations League – domenica 10 ottobre a Torino) 90 minuti. Totale: 180 minuti a seguito di 2 presenze

FEDERICO DIMARCO – Italia-Spagna 1-2 (UEFA Nations League – mercoledì 6 ottobre a Milano) 0 minuti; Italia-Belgio 2-1 (UEFA Nations League – domenica 10 ottobre a Torino) 0 minuti. Totale: 0 minuti

MARCELO BROZOVIC – Cipro-Croazia 0-3 (Qualificazioni Mondiali 2022 – venerdì 8 ottobre a Larnaca) 84 minuti; Croazia-Slovacchia 2-2 (Qualificazioni Mondiali 2022 – lunedì 11 ottobre a Osijek) 90 minuti. Totale: 174 minuti a seguito di 2 presenze

IVAN PERISIC – Cipro-Croazia 0-3 (Qualificazioni Mondiali 2022 – venerdì 8 ottobre a Larnaca) 90 minuti e 1 gol; Croazia-Slovacchia 2-2 (Qualificazioni Mondiali 2022 – lunedì 11 ottobre a Osijek) 90 minuti. Totale: 180 minuti e 1 gol a seguito di 2 presenze

HAKAN CALHANOGLU – Turchia-Norvegia 1-1 (Qualificazioni Mondiali 2022 – venerdì 8 ottobre a Istanbul) 90 minuti; Lettonia-Turchia 1-2 (Qualificazioni Mondiali 2022 – lunedì 11 ottobre a Riga) 90 minuti. Totale: 180 minuti a seguito di 2 presenze

STEFAN DE VRIJ – Lettonia-Olanda 0-1 (Qualificazioni Mondiali 2022 – venerdì 8 ottobre a Riga) 90 minuti; Olanda-Gibilterra 6-0 (Qualificazioni Mondiali 2022 – lunedì 11 ottobre a Rotterdam) 90 minuti. Totale: 180 minuti a seguito di 2 presenze

DENZEL DUMFRIES – Lettonia-Olanda 0-1 (Qualificazioni Mondiali 2022 – venerdì 8 ottobre a Riga) 90 minuti; Olanda-Gibilterra 6-0 (Qualificazioni Mondiali 2022 – lunedì 11 ottobre a Rotterdam) 90 minuti e 1 gol. Totale: 180 minuti e 1 gol a seguito di 2 presenze

EDIN DZEKO – Kazakistan-Bosnia 0-2 (Qualificazioni Mondiali 2022 – sabato 9 ottobre a Nur-Sultan) 90 minuti; Ucraina-Bosnia 1-1 (Qualificazioni Mondiali 2022 – martedì 12 ottobre a Lviv) 90 minuti. Totale: 180 minuti a seguito di 2 presenze

MILAN SKRINIAR – Russia-Slovacchia 1-0 (Qualificazioni Mondiali 2022 – venerdì 8 ottobre a Kazan) 90 minuti e 1 autogol; Croazia-Slovacchia 2-2 (Qualificazioni Mondiali 2022 – lunedì 11 ottobre a Osijek) 90 minuti. Totale: 180 minuti e 1 autogol a seguito di 2 presenze