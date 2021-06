Inter in nazionale: non solo i due agli Europei, gioca anche Hakimi

Degli otto giocatori dell’Inter convocati in nazionale (vedi articolo) ieri ha giocato Barella, mentre Bastoni è rimasto a guardare lo 0-3 dell’Italia alla Turchia. Oggi agli Europei scendono in campo Eriksen e Lukaku, ma c’è da fare attenzione anche a Hakimi in amichevole col Marocco.

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI SABATO GIUGNO 2021

CHRISTIAN ERIKSEN – Danimarca-Finlandia (Europei – 1ª giornata Gruppo B) ore 18 a Copenaghen, Danimarca

ACHRAF HAKIMI – Marocco-Burkina Faso (amichevole) ore 21 a Rabat, Marocco

ROMELU LUKAKU – Belgio-Russia (Europei – 1ª giornata Gruppo B) ore 21 a San Pietroburgo, Russia