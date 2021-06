Inter in nazionale: Italia-Austria nella coppia di ottavi degli Europei di oggi

Riprendono gli Europei e c’è subito una partita che riguarda l’Inter: Italia-Austria. Non solo per la presenza dei due Azzurri, Barella e Bastoni (titolare solo il primo), ma anche perché c’è Lazaro. Quest’ultimo però salterà la sfida per infortunio.

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI SABATO 26 GIUGNO 2021

NICOLÒ BARELLA, ALESSANDRO BASTONI – Italia-Austria (Europei – ottavi di finale) ore 21 a Londra, Inghilterra