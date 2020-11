Inter in nazionale: dopo i gol notturni ultime partite. Lukaku sfida Eriksen

Christian Eriksen Danimarca

L’Inter deve trattenere il fiato per i giocatori in nazionale per l’ultima volta in questo 2020. Stasera si completa il quadro, con le partite conclusive della UEFA Nations League, dopo che stanotte hanno segnato Vidal (vedi articolo) e Lautaro Martinez (vedi articolo). Oltre a Bosnia-Italia spicca Belgio-Danimarca, che vedrà Lukaku contro Eriksen.

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 2020

NICOLÒ BARELLA, ALESSANDRO BASTONI, DANILO D’AMBROSIO – Bosnia-Italia (UEFA Nations League – 6ª giornata Gruppo 1 Lega A) ore 20.45 a Sarajevo, Bosnia

STEFAN DE VRIJ – Polonia-Olanda (UEFA Nations League – 6ª giornata Gruppo 1 Lega A) ore 20.45 a Chorzow, Polonia

CHRISTIAN ERIKSEN, ROMELU LUKAKU – Belgio-Danimarca (UEFA Nations League – 6ª giornata Gruppo 2 Lega A) ore 20.45 a Leuven, Belgio

MILAN SKRINIAR – Repubblica Ceca-Slovacchia (UEFA Nations League – 6ª giornata Gruppo 2 Lega B) ore 20.45 a Plzen, Repubblica Ceca

Qui il calendario completo con gli impegni dei giocatori dell’Inter nella sosta per le nazionali di novembre