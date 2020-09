Inter in nazionale: Eriksen sfida Lukaku! Poi un’altra coppia ma “riunita”

Poulsen Eriksen Danimarca

Quattro giocatori dell’Inter saranno in campo in nazionale, due contro. In Danimarca-Belgio Eriksen sfiderà Lukaku, con i due nerazzurri uomini di punta delle rispettive selezioni. Sempre in UEFA Nations League si ricompone la coppia formata da Brozovic e Perisic, con quest’ultimo per ora tornato dal prestito al Bayern Monaco.

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI SABATO 5 SETTEMBRE 2020



MARCELO BROZOVIC, IVAN PERISIC – Portogallo-Croazia (UEFA Nations League – 1ª giornata Gruppo 3 Lega A) ore 20.45 a Porto, Portogallo

CHRISTIAN ERIKSEN, ROMELU LUKAKU – Danimarca-Belgio (UEFA Nations League – 1ª giornata Gruppo 2 Lega A) ore 20.45 a Copenaghen, Danimarca