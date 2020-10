Inter in nazionale: doppio forfait, ne rimane soltanto...

Inter in nazionale: doppio forfait, ne rimane soltanto uno

Romelu Lukaku Danimarca-Belgio

Dovevano essere tre i giocatori dell’Inter impegnati in nazionale oggi, ma ne resta soltanto uno. Lukaku non giocherà in amichevole (ma è comunque a disposizione), Skriniar è positivo al Coronavirus: stasera l’unico rimasto è Kolarov.

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 2020

ALEKSANDAR KOLAROV – Norvegia-Serbia (Qualificazioni Europei) ore 20.45 a Oslo, Norvegia

ROMELU LUKAKU – Belgio-Costa d’Avorio (amichevole) ore 20.45 a Bruxelles, Belgio

