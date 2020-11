Inter in nazionale: dopo Lautaro Martinez ecco Hakimi e il “contestato” Cile

Alexis Sanchez Uruguay-Cile

Stanotte l’Inter ha visto Lautaro Martinez in campo 83′ in Argentina-Paraguay (vedi articolo). Non sarà l’unico nerazzurro in campo nelle qualificazioni sudamericane: a mezzanotte toccherà al Cile di Sanchez e Vidal, all’indomani della durissima replica del club al CT Rueda. Gioca pure Hakimi con il Marocco.

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI VENERDÌ 13 NOVEMBRE 2020

ACHRAF HAKIMI – Marocco-Repubblica Centrafricana (Qualificazioni Coppa d’Africa – 3ª giornata Gruppo E) ore 20 a Casablanca, Marocco

ALEXIS SANCHEZ, ARTURO VIDAL – Cile-Perù (Qualificazioni Mondiali – 3ª giornata Sud America) ore 24 a Santiago, Cile

Qui il calendario completo con gli impegni dei giocatori dell’Inter nella sosta per le nazionali di novembre