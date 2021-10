Inter in nazionale: dopo i gol stasera in sei chiudono gli impegni

È stata una domenica che ha portato gol per i giocatori dell’Inter in nazionale: Barella in Italia-Belgio (vedi articolo) e Lautaro Martinez stanotte in Argentina-Uruguay (vedi articolo). Dopo i tre Azzurri stasera altri sei giocatori nerazzurri chiudono i propri impegni di questa sosta, con Skriniar che sfida Brozovic e Perisic. Qui l’elenco completo.



INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI LUNEDÌ 11 OTTOBRE 2021

MARCELO BROZOVIC, IVAN PERISIC, MILAN SKRINIAR – Croazia-Slovacchia (Qualificazioni Mondiali 2022 – 8ª giornata Gruppo H) ore 20.45 a Osijek, Croazia

HAKAN CALHANOGLU – Lettonia-Turchia (Qualificazioni Mondiali 2022 – 8ª giornata Gruppo G) ore 20.45 a Riga, Lettonia

STEFAN DE VRIJ, DENZEL DUMFRIES – Olanda-Gibilterra (Qualificazioni Mondiali 2022 – 8ª giornata Gruppo G) ore 20.45 a Rotterdam, Olanda