Inter in nazionale: dopo i tre gol della notte gli ultimi otto, con Italia-Olanda

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Ultimo giorno di ottobre con impegni in nazionale per l’Inter. Stanotte è stata praticamente perfetta, con Lautaro Martinez (vedi articolo), Vidal e Sanchez in gol (vedi articolo), adesso spazio alle cinque partite finali, tutte alla stessa ora, con Italia-Olanda che spicca visto che avrà un duello tutto nerazzurro. Non c’è Brozovic: squalificato.

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 2020

NICOLÒ BARELLA, DANILO D’AMBROSIO, STEFAN DE VRIJ, STEFANO SENSI – Italia-Olanda (4ª giornata Gruppo 1 Lega A UEFA Nations League) mercoledì 14 ottobre ore 20.45 a Bergamo, Italia

CHRISTIAN ERIKSEN – Inghilterra-Danimarca (4ª giornata Gruppo 2 Lega A UEFA Nations League) mercoledì 14 ottobre ore 20.45 a Londra, Inghilterra

ALEKSANDAR KOLAROV – Turchia-Serbia (4ª giornata Gruppo 3 Lega B UEFA Nations League) mercoledì 14 ottobre ore 20.45 a Istanbul, Turchia

ROMELU LUKAKU – Islanda-Belgio (4ª giornata Gruppo 2 Lega A UEFA Nations League) mercoledì 14 ottobre ore 20.45 a Reykjavik, Islanda

IVAN PERISIC – Croazia-Francia (4ª giornata Gruppo 3 Lega A UEFA Nations League) mercoledì 14 ottobre ore 20.45 a Zagabria, Croazia