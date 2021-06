Inter in nazionale: dopo il gol nella notte stasera l’Italia, solo con due

Scendono a due i giocatori dell’Inter impegnati oggi in nazionale. Complice il forfait di Sensi (vedi articolo) nell’Italia rimangono a disposizione solo Barella e Bastoni. Stanotte hanno giocato Vecino in Uruguay-Paraguay (vedi articolo), Lautaro Martinez e Sanchez in Argentina-Cile con gol di quest’ultimo (vedi articolo).

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI VENERDÌ 4 GIUGNO 2021

ALESSANDRO BASTONI, NICOLÒ BARELLA – Italia-Repubblica Ceca (amichevole) ore 20.45 a Bologna, Italia