Inter in nazionale: dopo il caso Brozovic Croazia col solo Perisic

Perisic Inter

Il gruppo dei giocatori dell’Inter in nazionale si è ridotto a quindici. Questo a causa della positività al Coronavirus di Brozovic (vedi articolo), già entrato in isolamento. Alla Croazia resta quindi solo Perisic per sfidare la Svezia stasera, in uno scontro salvezza di UEFA Nations League.

IVAN PERISIC – Svezia-Croazia (UEFA Nations League – 5ª giornata Gruppo 3 Lega A) ore 20.45 a Solna, Svezia

