Inter in Nazionale: i 4 dell’Italia per l’ultima di Spalletti e non solo

Oggi in campo diversi convocati dell’Inter in Nazionale. I quattro giocatori dell’Italia che giocheranno per l’ultima volta con Spalletti CT. Ma non solo. Ecco gli impegnati di oggi. Ieri bene Marcus Thuram.

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI LUNEDI’ 9 GIUGNO

Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Davide Frattesi

Italia-Moldavia, lunedì 9 giugno ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali | Reggio Emilia

Petar Sučić

Croazia-Repubblica Ceca, lunedì 9 giugno ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali | Osijek