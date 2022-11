Inter ai Mondiali: senza Correa si scende a sei giocatori, tutte le partite dei gironi

L’esclusione per infortunio di Correa (vedi articolo) fa scendere da sette a sei i convocati dell’Inter ai Mondiali, peraltro con Lukaku sempre in bilico. Due giorni al via: ecco tutte le partite che vedranno protagonisti i nerazzurri in Qatar nella fase a gironi.

INTER AI MONDIALI – LE PARTITE DELLA FASE A GIRONI

MARCELO BROZOVIC – Marocco-Croazia (1ª giornata Gruppo F) mercoledì 23 novembre ore 11 ad Al Khawr; Croazia-Canada (2ª giornata Gruppo F) domenica 27 novembre ore 17 ad Al Rayyan; Croazia-Belgio (3ª giornata Gruppo F) giovedì 1 dicembre ore 16 ad Al Rayyan.

STEFAN DE VRIJ, DENZEL DUMFRIES – Senegal-Olanda (1ª giornata Gruppo A) lunedì 21 novembre ore 17 a Doha; Olanda-Ecuador (2ª giornata Gruppo A) venerdì 25 novembre ore 17 ad Al Rayyan; Olanda-Qatar (3ª giornata Gruppo A) martedì 29 novembre ore 16 ad Al Khawr).

ROMELU LUKAKU – Belgio-Canada (1ª giornata Gruppo F) mercoledì 23 novembre ore 20 ad Al Rayyan; Belgio-Marocco (2ª giornata Gruppo F) domenica 27 novembre ore 14 a Doha; Croazia-Belgio (3ª giornata Gruppo F) giovedì 1 dicembre ore 16 ad Al Rayyan.

LAUTARO MARTINEZ – Argentina-Arabia Saudita (1ª giornata Gruppo C) martedì 22 novembre ore 11 a Lusail; Argentina-Messico (2ª giornata Gruppo C) sabato 26 novembre ore 20 a Lusail; Polonia-Argentina (3ª giornata Gruppo C) mercoledì 30 novembre ore 20 a Doha.

ANDRÉ ONANA – Svizzera-Camerun (1ª giornata Gruppo G) giovedì 24 novembre ore 11 ad Al Wakrah; Camerun-Serbia (2ª giornata Gruppo G) lunedì 28 novembre ore 11 ad Al Wakrah; Camerun-Brasile (3ª giornata Gruppo G) venerdì 2 dicembre ore 20 a Lusail.

