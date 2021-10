Inter in nazionale: il tris dell’Italia di pomeriggio, notte sudamericana

Domenica di sosta per le nazionali e per l’Inter vuol dire multiplo impegno. Nel pomeriggio c’è l’Italia per il terzo posto in UEFA Nations League, di notte (quando sarà già lunedì) doppio appuntamento dal Sud America: all’1.30 Argentina-Uruguay con Correa, Lautaro Martinez e Vecino, alle 2 Cile-Paraguay con Sanchez e Vidal.

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI DOMENICA 10 OTTOBRE 2021

NICOLÒ BARELLA, ALESSANDRO BASTONI, FEDERICO DIMARCO – Italia-Belgio (UEFA Nations League – finale 3°/4° posto) ore 15 a Torino, Italia