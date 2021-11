Inter in nazionale: stasera Italia-Svizzera, poi tre contro in Sud America

Dopo che stanotte è arrivato un allarme per Vidal (vedi articolo) sarà un venerdì carico per l’Inter in relazione ai giocatori in nazionale. Prima lo spareggio per andare ai Mondiali Italia-Svizzera, con Mancini che forza Barella, poi Uruguay-Argentina con tre contro.

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI VENERDÌ 12 NOVEMBRE 2021

NICOLÒ BARELLA, ALESSANDRO BASTONI – Italia-Svizzera (Qualificazioni Mondiali 2022 – 9ª giornata Gruppo C) ore 20.45 a Roma, Italia

JOAQUIN CORREA, LAUTARO MARTINEZ, MATIAS VECINO – Uruguay-Argentina (Qualificazioni Mondiali 2022 – 13ª giornata CONMEBOL) ore 24.00 a Montevideo, Uruguay