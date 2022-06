Inter in nazionale: si riprende dalla UEFA Nations League, uno in meno

Dovevano essere due i giocatori dell’Inter in campo stasera, ma Skriniar complice infortunio non fa più parte del gruppo della Slovacchia che alle 18 va in Azerbaigian. La ripresa in UEFA Nations League, dopo che ieri non c’erano nerazzurri impegnati, è quindi solo con Brozovic.

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI VENERDÌ 10 GIUGNO 2022

MARCELO BROZOVIC – Danimarca-Croazia (UEFA Nations League – 3ª giornata Gruppo 1 Lega A) ore 20.45 a Copenaghen, Danimarca.