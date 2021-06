Inter in nazionale, riposo quasi totale, ma Bastoni ha una mini-amichevole

Doveva essere un giorno di pausa per i giocatori dell’Inter in nazionale, ma ci sarà una minima aggiunta. Bastoni stamattina sarà protagonista di un’amichevole non ufficiale, non avendo giocato ieri in Italia-Repubblica Ceca (vedi articolo).

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI SABATO 5 GIUGNO 2021

ALESSANDRO BASTONI – Italia-Italia Under-20 (amichevole non ufficiale) ore 11 a Firenze, Italia