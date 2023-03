Inter in nazionale: riecco Dumfries, poi occasione per Asllani

Per alcuni giocatori dell’Inter, come quelli dell’Italia, gli impegni con le nazionali per marzo sono già finiti. Tre però lo faranno oggi: occhi su Asllani, che dovrebbe finalmente avere una chance per giocare, torna Dumfries dopo la squalifica.

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI LUNEDÌ 27 MARZO 2023

KRISTJAN ASLLANI – Polonia-Albania (Qualificazioni Europei – 2ª giornata Gruppo E) ore 20.45 a Varsavia, Polonia

RAOUL BELLANOVA – Italia-Ucraina Under-21 (amichevole) ore 20 a Reggio Calabria, Italia

DENZEL DUMFRIES – Olanda-Gibilterra (Qualificazioni Europei – 2ª giornata Gruppo B) ore 20.45 a Rotterdam, Olanda

NIKOLA ILIEV – Ungheria-Bulgaria (Qualificazioni Europei – 2ª giornata Gruppo G) lunedì 27 marzo ore 20.45 a Budapest, Ungheria