Inter in nazionale: quasi tutti i convocati in campo oggi!

La lista dei convocati dell’Inter in nazionale per la sosta di marzo, l’ultima della stagione, è scesa ieri da dieci a nove giocatori. Questo per l’infortunio di Lautaro Martinez, di rientro a Milano. Oggi si comincia: Taremi è il primo, ma sono praticamente tutti a giocare, manca solo Asllani.

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI GIOVEDÌ 20 MARZO

MARKO ARNAUTOVIC – Austria-Serbia (UEFA Nations League – andata spareggi Lega A/B) giovedì 20 marzo ore 20.45 a Vienna, Austria.

ALESSANDRO BASTONI, NICOLÒ BARELLA, YANN BISSECK, DAVIDE FRATTESI – Italia-Germania (UEFA Nations League – andata quarti di finale) giovedì 20 marzo ore 20.45 a Milano, Italia.

HAKAN CALHANOGLU – Turchia-Ungheria (UEFA Nations League – andata spareggi Lega A/B) giovedì 20 marzo ore 18 (20 locali) a Istanbul, Turchia.

BENJAMIN PAVARD – Croazia-Francia (UEFA Nations League – andata quarti di finale) giovedì 20 marzo ore 20.45 a Spalato, Croazia.

MEHDI TAREMI – Iran-Emirati Arabi Uniti (Qualificazioni Mondiali 2026 – 7ª giornata Gruppo A Terzo Turno) giovedì 20 marzo ore 17 (ore 19.30 locali) a Teheran, Iran.