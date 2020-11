Inter in nazionale: Pinamonti in campo subito, in...

Inter in nazionale: Pinamonti in campo subito, in due per gli Europei

Andrea Pinamonti Inter

L’Inter vedrà altri tre giocatori in campo con le nazionali, tutti probabili titolari. Il primo a giocare in ordine di tempo è Pinamonti, in serata due si giocano la qualificazione agli Europei nella finale play-off.

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 2020

ANDREA PINAMONTI – Islanda-Italia (Qualificazioni Europei Under-21) ore 14.15 a Reykjavik, Islanda

ALEKSANDAR KOLAROV – Serbia-Scozia (Qualificazioni Europei – finale play-off) ore 20.45 a Belgrado, Serbia

MILAN SKRINIAR – Irlanda del Nord-Slovacchia (Qualificazioni Europei – finale play-off) ore 20.45 a Belfast, Irlanda del Nord

Qui il calendario completo con gli impegni dei giocatori dell’Inter nella sosta per le nazionali di novembre