Inter in nazionale: per Asllani prove generali in vista della Roma

Solo un giocatore dell’Inter in campo oggi con le nazionali, ma fondamentale in vista della partita con la Roma. Nell’Albania, in UEFA Nations League, dovrebbe toccare ad Asllani che è candidato per sostituire Brozovic sabato prossimo.

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI SABATO 24 SETTEMBRE 2022

KRISTJAN ASLLANI – Israele-Albania (UEFA Nations League – 5ª giornata Gruppo 2 Lega B) ore 20.45 a Tel Aviv, Israele