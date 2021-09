Inter in nazionale: oggi spazio al trio (2+1) dell’Italia campione d’Europa

Dopo i ben sette giocatori scesi in campo ieri, con Dzeko in gol (vedi articolo), oggi solo tre dell’Inter in nazionale. Sono i tre dell’Italia, che tornano in maglia azzurra (con l’aggiunta di Sensi) quasi due mesi dopo il titolo agli Europei. Barella è l’unico previsto titolare con la Bulgaria.

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI GIOVEDÌ 2 SETTEMBRE 2021

NICOLÒ BARELLA, ALESSANDRO BASTONI, STEFANO SENSI – Italia-Bulgaria (Qualificazioni Mondiali 2022 – 4ª giornata Gruppo C) ore 20.45 a Firenze, Italia