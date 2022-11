Inter in nazionale: oggi in amichevole tocca a Skriniar

Dopo che ieri cinque giocatori dell’Inter su sette sono scesi in campo in amichevole, con Correa in gol, oggi ne gioca solo uno. Si tratta di Skriniar, nella prima delle due partite della Slovacchia (che non andrà ai Mondiali.

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 2022

MILAN SKRINIAR – Montenegro-Slovacchia (amichevole) ore 19 a Podgorica, Montenegro

